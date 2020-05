Test sierologici per i lavoratori, il Pd: “Auspichiamo tempi brevi e aumento dei tamponi per evitare il blocco delle attività produttive”

Regione. “Apprezziamo che la giunta abbia raccolto una proposta più volta avanzate da noi e dalle opposizioni e che, attraverso Alisa, abbia pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per costituire un elenco di strutture private accreditate o autorizzate a effettuare i test sierologici ai lavoratori, per verificare che rientrino in piena sicurezza”. A dirlo sono i membri del gruppo Pd in Regione Liguria.

“Ci auguriamo che il bando giunga a compimento in tempi brevissimi. Ci sono infatti alcune regioni, come l’Emilia Romagna, che hanno già concluso l’iter e identificato i laboratori autorizzati a effettuare i test sierologici a prezzi calmierati. Ci sono anche altre regioni, come la Toscana, che da settimane utilizza i laboratori liguri per processare i test richiesti dai cittadini del suo territorio”.

“Ci auguriamo inoltre che si proceda al più presto ad aumentare il volume dei tamponi, visto che continuiamo a essere una delle regioni che ne fanno di meno, perché se si fanno i test e i tamponi tardano ad arrivare, corriamo il rischio che i lavoratori trovati positivi al test sierologico ma ancora in attesa del tampone e quindi potenziamento a rischio contagio, di fatto non possano rientrare, con il risultato di bloccare le attività produttive che invece si vorrebbero riaprire”.