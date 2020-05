Tennis: da domani si potrà tornare a giocare in doppio, a padel e beach

Savona. Da domani, lunedì 25 maggio, su tutto il territorio nazionale si potrà tornare a giocare a tennis anche in doppio (in singolare è già possibile). Non solo: riaprono le “gabbie” tanto care a molti sportivi italiani e si potrà di nuovo giocare a padel, anche grazie al supporto della Federazione Internazionale Padel e del suo presidente Luigi Carraro. Sarà possibile anche tornare a praticare il beach tennis.

Ovviamente dovranno essere rispettate tutte le disposizioni governative nel rispetto del distanziamento sociale e senza alcun assembramento adottando le apposite “Linee guida per l’esercizio fisico e lo sport” emanate dall’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È stato stilato un protocollo aggiornato approvato dal Consiglio federale della FIT con ben chiare le norme di sicurezza che possono consentire a chiunque di giocare in sicurezza, rispettando comportamenti e pratiche che, nonostante il tennis figuri al primo posto nell’elenco degli sport più sicuri stilato dal Politecnico di Torino su incarico del Coni e del Cip, eliminino del tutto il rischio di contagio.

Clicca qui per consultare la guida al tennis sicuro, con tutte le informazioni e i protocolli.