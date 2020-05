Sugli steward in spiaggia

Sono titolare di un’agenzia di Savona che svolge servizi di sicurezza da più di 10 anni mi permetto di contattarvi prendendo spunto dagli articoli pubblicati sulla vostra pagina relativi agli steward

Penso che la mia esperienza, possa permettermi di affermare che il ministro Boccia nell’affermare di voler reclutare 60 mila assistenti civici, non abbia considerato che il ruolo dello steward sia molto delicato e che:

gli operatori definiti Steward hanno conseguito tale qualifica dopo aver frequentato un corso di formazione che tratta materia di ordine pubblico, parte psicologica della gestione del rapporto con le persone, parte medica di pronto soccorso e parte di sicurezza con i vigili del fuoco

pertanto mandare persone che sono inoccupate o beneficiari del reddito di cittadinanza significa mandare allo sbaraglio persone che non sono preparate in nessun modo a svolgere tale funzione che in questo momento è materia molto delicata vista la situazione che ha creato il COVID-19

le mie sono considerazioni di un tecnico del settore e che vista la mia esperienza ha voluto mettere tali problematiche alla vostra attenzione

Claudio Checcucci