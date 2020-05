Stephan El Shaarawy dona quattro ecografi a 118 Savona

Savona. Il campione savonese Stephan El Shaarawy ha donato al 118 di Savona quattro ecografi. Ad annunciarlo, tramite un post su Facebook, è la stessa Savona Soccorso.

Gli apparecchi sono “di grande valore non solo economico, ma a dir poco fondamentali nell’emergenza che stiamo vivendo oggi e che saranno anche un valido strumento diagnostico anche in futuro. Una delle funzioni di base infatti è quella di sostituire uno degli strumenti ‘classici’ di noi medici: il fonendoscopio che nelle attuali condizioni non è purtroppo utilizzabile”.

“Ogni giorno che passa, grazie a tutti voi siamo in grado di aiutarvi sempre meglio. In questi giorni sta arrivando anche tanto altro materiale acquistato con il vostro contributo”, concludono dal 118 di Savona.