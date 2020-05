Stelle nello Sport: all’asta le maglie di Bereszynski, Ghiglione, Schenetti e Rossini

Un’altra settimana di sfide per sostenere la Gigi Ghirotti onlus. In campo scendono Bereszynski per la Sampdoria e Ghiglione per il Genoa, ma anche anche Schenetti della Virtus Entella e il pallavolista Rossini del Modena.

Va in scena su www.charitystars.com/stellenellosport un’altra sessione dell’asta benefica delle Stelle a favore della Onlus del Prof. Henriquet. A disposizione la maglia numero 24 autografata del difensore polacco della Sampdoria e la numero 18 rossoblù dell’enfant prodige cresciuto nel settore giovanile del Genoa.

Bereszynski contro Ghiglione, dopo che Quagliarella ha superato Criscito e Perin ha battuto Audero. Un derby del cuore che vedrà vincere tutti i rossoblucerchiati a sostegno della Gigi Ghirotti.

E, come per tradizione, a questa maratona benefica non può mancare la Virtus Entella. All’asta c’è la maglia biancoazzurra (versione gara della Coppa Italia 2019/20) del centrocampista Andrea Schenetti.

Dal mondo della pallavolo arriva poi la casacca di Salvatore Rossini, grande amico di Stelle nello Sport, protagonista lo scorso anno al Galà e alla Festa dello Sport al Porto Antico di Genova. La sua maglia “home” del Modena Volley (autografata) è all’asta per sostenere la mission della Gigi Ghirotti onlus.

Rilanci aperti fino alle ore 16 del 22 maggio cliccando qui.

Ecco le singole aste:

Maglia di Bereszynski.

Maglia di Ghiglione.

Maglia di Schenetti.

Maglia di Rossini.