Stefano Penner eletto nuovo presidente degli Zueni d’Arbisoa

Albisola Superiore. L’Associazione giovanile Zueni d’Arbisoa, nata ad Albisola nel 2014, nell’ultima assemblea dei soci ha eletto come nuovo presidente il socio Stefano Penner, classe 1987, socio fondatore e membro sempre attivo e disponibile.

L’associazione, composta da ragazzi compresi tra un’età di 16 e 35 anni, è apartitica e aconfessionale, ed ha come obiettivo quello di valorizzare la propria città di appartenenza attraverso varie attività, siano esse ludiche o culturali.

Le attività dell’associazione saranno inevitabilmente rallentate dalla situazione legata al Coronavirus. Il nuovo direttivo ed i nuovi soci hanno deciso di concentrare le loro energie sull’attuale emergenza, come comunicato dal nuovo presidente: “I giovani hanno voglia di dimostrare che proprio in un periodo come questo, sanno reagire e rimboccarsi le maniche. C’è chi pensa che ne usciremo migliori da questa fase e chi, come noi Zueni, ne ha la certezza”.

Gli altri membri del consiglio direttivo sono: Vice presidente Alex Nuara, Tesoriere Nicolò Santi, Segretario Giuseppe Cirillo, Responsabile comunicazione Stefania Sordi, Responsabile sito web Matteo Larosa, Consigliere Stefano Crocco.