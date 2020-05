Stefano Morretti, addio con rammarico alla Rari Nantes Savona

Savona. La Rari Nantes Savona comunica di non avere rinnovato il rapporto di collaborazione con il portiere Stefano Morretti. La società biancorossa ringrazia Stefano per l’impegno mostrato nella stagione agonistica che si è appena conclusa e gli augura nuovi ulteriori successi per il suo futuro pallanuotistico.

“Il mio rammarico è quello di non avere concluso il campionato perché stavamo facendo bene e ci saremmo potuti togliere molte soddisfazioni – dichiara Morretti -. Spero, però, che un giorno potremmo riabbracciarci e tornare insieme”.

Alberto Angelini, allenatore e direttore tecnico biancorosso, afferma: “C’è un grande rammarico. Ovviamente può succedere quando non si porta a compimento un percorso di formazione come è successo quest’anno per un ragazzo talentuoso come Stefano. Ci auguriamo che questa esperienza a Savona lo aiuti a crescere e ad avere una bella carriera pallanuotistica così come merita“.