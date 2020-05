Stampe fotografiche in vendita per sostenere il Banco Alimentare della Liguria

Millesimo. La giovane fotografa Federica Belli (nella foto), originaria di Millesimo, vincitrice del concorso televisivo Master of Photography distribuito da Sky Arte, organizza una raccolta fondi a favore dell’associazione Banco Alimentare della Liguria per garantire un pasto a coloro che più ne hanno bisogno, in questo momento di accentuata difficoltà economica.

Nella convinzione che la fotografia abbia il potere di fare del bene, Federica ha selezionato tre fotografie dal suo ultimo progetto che saranno acquistabili sul suo sito web fino al 22 maggio: il 100% dei profitti derivati dalla vendita di queste fotografie verrà devoluto al Banco Alimentare della Liguria, con una particolare attenzione rivolta alle zone del savonese.

Per agevolare la raccolta fondi, le fotografie sono in vendita ad un prezzo eccezionalmente ridotto a partire da oggi, mercoledì 6 maggio, fino a venerdì 22 maggio.

Le stampe, realizzate su carta cotone opaca Hahnemuhle Photo Rag, saranno preparate al termine dell’iniziativa ed accompagnate da una certificato di autenticità autografato dalla fotografa.

È possibile visualizzare il progetto e acquistare una delle fotografie direttamente sul sito web www.federicabelliphotography.com o sulla pagina Instagram @feebelli. Per il formato 20×30 il costo è 100 euro, per il formato 30×45 è 200 euro, con certificato di autenticità firmato. Saranno spedite appena pronte dal laboratorio.