Spacciava cocaina nei pub e nelle discoteche savonesi: 21enne arrestato dai carabinieri

Provincia. Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Savona hanno arrestato I.A., un 21enne albanese, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere ed hanno sottoposto un suo connazionale 22enne alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I provvedimenti adottati quest’oggi dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono il risultato della costante attenzione dall’Arma savonese al contrasto della diffusione degli stupefacenti. L’attività d’indagine ha preso le mosse dai controlli del territorio ed in particolare dal monitoraggio e dall’attenzione verso le dinamiche della movida savonese, è partita la scorsa estate ed è proseguita per diversi mesi consentendo di accertare come i due indagati siano stati autori di una significativa attività di spaccio di cocaina tra i loro coetanei ed in particolare nei pressi di alcuni pub e discoteche di Savona e dei Comuni limitrofi.

I due, unitamente ad altri tre connazionali, due già arrestati ed un terzo già denunciato nei mesi scorsi, erano divenuti il punto di riferimento per i giovani in cerca di sballo, garantendo una rete di vendita affidabile e disponibile per l’acquisto di dosi pronte all’uso. Le risultanze delle indagini svolte dai Carabinieri del NOR di Savona hanno trovato il pieno accoglimento da parte dell’Autorità Giudiziaria che ha emesso i provvedimenti cautelari eseguiti quest’oggi, con il riconoscimento di una posizione di maggior rilievo per il 21enne per il quale si sono aperte le porte del carcere di Genova Marassi.