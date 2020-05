Sicurezza in viale Pontelungo ad Albenga, le minoranze: “Urge l’intervento del prefetto sul sindaco”

Albenga. Hanno deciso di rivolgersi direttamente al prefetto di Savona i consiglieri di minoranza di Albenga, preoccupati per la sicurezza di viale Pontelungo.

Nella missiva, Eraldo Ciangherotti, Gerolamo Calleri, Cristina Porro, Roberto Tomatis e Riccardo Minucci sottolineano che da molto tempo (quantomeno da diversi mesi), una zona centralissima della città che corre lungo viale Pontelungo, vive una situazione di estremo disagio per la precaria sicurezza a carico dei residenti e dei commercianti e professionisti che lavorano nel quartiere” .

Nonostante la situazione, secondo le minoranze “il sindaco Riccardo Tomatis, ad oggi, arrampicandosi ai formalismi probabilmente per il forte imbarazzo in vista di un incontro pubblico, non vuole intervenire per la soluzione dei problemi e per la valutazione delle quattro proposte” giunte proprio dalle minoranze per risolvere il problema.

Perciò i consiglieri chiedono al prefetto di “intervenire sul sindaco”.

Di seguito il testo della lettera.

Signor Prefetto di Savona,

da molto tempo (quantomeno da diversi mesi), una zona centralissima della Città che corre lungo viale Pontelungo, vive una situazione di estremo disagio per la precaria sicurezza a carico dei residenti e dei commercianti e professionisti che lavorano nel quartiere.

La scorsa settimana è stata convocata alle ore 17 una riunione nel piazzale del Comando della municipale da parte dei residenti, incontro a cui avrebbe dovuto partecipare anche l’assessore Vanucci che poi è risultato assente. In tale riunione, (come da comunicato stampa che le alleghiamo) quattro le richieste che, per arginare la situazione di pericolo, i consiglieri dei gruppi di opposizione ( Forza Italia e Lega Nord) hanno raccolto nella riunione della scorsa settimana e indirizzato subito all’attenzione del sindaco:

1.- pattuglia stanziale della municipale dalle 17 alle 22 per alcune settimane, lungo tutto viale Pontelungo;

2.- chiusura degli esercizi commerciali alle ore 20, come in tutto il resto di Albenga;

3.- reperibilità h24 del comandante della municipale da parte dei consiglieri comunali che si onerano di segnalare situazioni di improvvisa criticità;

4.- musica secondo i limiti prestabiliti dal regolamento comunale, con verifica dei decibel da parte delle autorità.

Per oggi è prevista una seconda riunione alle 17, a cui è stata richiesta, a mezzo stampa la partecipazione del Sindaco. Allego il promemoria inviato all’email ufficiale del Comune:

Gentile Sindaco,

La presente per ricordarle che i residenti di viale Pontelungo desiderano incontrarla, oggi pomeriggio, alle ore 17, nel piazzale del Comando della polizia municipale, per discutere delle problematiche legate alla sicurezza del quartiere.

Certo di un positivo riscontro, cordiali saluti

dr. Eraldo Ciangherotti

Consigliere comunale (FI) di Albenga

Purtroppo a tale richiesta è stato dato riscontro in questo modo:

Gentile Consigliere comunale,

sfortunatamente non ho appuntamenti fissati per oggi alle 17 con i residenti della zona di viale Pontelungo.

Purtroppo questo pomeriggio, non essendo stato avvisato, ho preso altri impegni inderogabili, ma rimango a disposizione per un’altra data, come sempre fatto, che i residenti vorranno concordare direttamente con il sottoscritto.

Riccardo Tomatis

Sindaco

Purtroppo, il sindaco Riccardo Tomatis, ad oggi, arrampicandosi ai formalismi probabilmente per il forte imbarazzo in vista di un incontro pubblico, non vuole intervenire per la soluzione dei problemi e per la valutazione delle quattro proposte sopraindicate.

Quattro le richieste che i consiglieri di minoranza (Forza Italia e Lega Nord e Civica) volendo risolvere la grave situazione hanno raccolto nella riunione della scorsa settimana e indirizzato subito all’attenzione del sindaco: pattuglia stanziale della municipale dalle 17 alle 22 per alcune settimane, lungo tutto viale Pontelungo; chiusura degli esercizi commerciali alle ore 20, come in tutto il resto di Albenga; reperibilità h24 del comandante della municipale a disposizione dei consiglieri comunali che debbano segnalare situazioni di improvvisa criticità; musica secondo i limiti prestabiliti dal regolamento comunale, con verifica dei decibel da parte delle autorità.

Tali richieste pervenute al Sindaco, con l’invito ad un incontro alle ore 17 di oggi, hanno pure ottenuto la reazione piccata dell’assessore Vannucci che usando l’ufficio stampa del Comune, ha pure trovato occasione per fare ironia, come da link.

Tutta la vicenda ci preoccupa in misura crescente, anche se da qualche tempo siamo abituati al disinteresse di questa amministrazione per la gestione della sicurezza: prima o poi, in Viale Pontelungo, di questo passo, c’è il rischio che succedano episodi di grave criminalità.

Ecco perchè siamo a chiedere il Suo autorevolissimo intervento per far assumere al Sindaco la consapevolezza dei problemi e, di conseguenza, le dovute iniziative a tutela della sicurezza.

La ringraziamo per l’ interessamento e confidiamo nel Suo tempestivo intervento per consentire la presenza del Sindaco al programmato incontro (in una zona che come Lei conosce non crea problema di sicurezza di pericoli da contagio in quanto è la piazza posteggio davanti all’ ex Tribunale)

Con osservanza,

I Consiglieri comunali di Albenga

Eraldo Ciangherotti

Gerolamo Calleri

Cristina Porro

Roberto Tomatis

Riccardo Minucci