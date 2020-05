Sibilia (Lnd): “Sarà quasi impossibile riprendere i campionati”

Purtroppo sembra arrivata la preannunciata parola fine alla ripresa dei campionati dilettantistici, dalla Serie D alla Terza Categoria. In un’intervista rilasciata al quotidiano L’Unione Sarda, il presidente della LND Cosimo Sibilia si è detto molto pessimista sulla possibilità di concludere la stagione e la sensazione è che la chiusura definitiva e ufficiale sia imminente.

“Ho sempre detto che c’era la speranza di concludere i campionati, senza nascondere le difficoltà. Il tempo sta passando inesorabilmente e credo sia quasi impossibile riprendere per i dilettanti – ha detto Sibilia ai colleghi sardi -. La Lnd farà la sua parte, l’attenzione ai territori è sempre massima. Mi auguro che non ci siano una valanga di ricorsi, gli stessi che ci chiedevano di concludere la stagione ora minacciano azioni nei tribunali e propongono alchimie strane per la conclusione della stagione o per la ripartenza”.

Riguardo alla crisi del settore e all’arrivo di fondi per 400 milioni per il settore Sibilia è apparso speranzoso. “Visti i nostri numeri importanti penso che sia destinata una buona fetta a noi”. Alcune società, nel frattempo, sono pronte a passare alle vie legali. E i fondi di 400 milioni di euro messi a disposizione dal Governo andranno probabilmente in larga parte proprio al mondo del calcio dilettante. Si attende un prossimo Consiglio Federale a cui parlare della questione.