Si torna in mare: riprende l’attività del Circolo Nautico Loano

Loano. Da oggi, finalmente, il mare potrà essere solcato dai tanti amanti della natura che da mesi sognano la loro barca, il loro windsurf, il vento.

Lo sport della vela è stato unanimamente riconosciuto come uno dei più sicuri ed ecologici e il Circolo Nautico Loano è pronto a riaprire la sede da troppo tempo deserta.

Sono state eseguite tutte le procedure sanitarie richieste dal Ministero e dal protocollo di sicurezza della Federazione Italiana Vela onde poter garantire ai velisti e windsurfisti in terra la stessa sicurezza che il loro sport offre in mare.

Dal punto di vista fisico è ormai consolidato il fatto che lo sport della vela, poiché praticato in ambiente aperto, possa contribuire a preservare l’apparato respiratorio, in special modo in mare la cui aria è ricca di sali minerali come il cloruro di sodio e magnesio, lo iodio, il calcio, il potassio, il bromo e il silicio, che agiscono da veri e propri mucolitici ed antinfiammatori per le vie respiratorie.

La vela, con le sue discipline, stimola fortemente il livello psicologico dei praticanti sviluppandone il senso di responsabilità, il comportamento altruistico e solidale, la pazienza, il buon umore e la cognizione ambientale: tutti elementi che aiutano a ritrovare la fiducia in sé stessi e l’equilibrio necessario alla condivisione degli spazi dopo il terribile recente passato.

Da oggi riprenderanno gli allenamenti delle squadre agonistiche del Circolo Nautico Loano che tante vittorie hanno ottenuto nel lontano e recente passato e ai primi di giugno riaprirà la Scuola Vela, fiore all’occhiello del circolo, e riconosciuta come una delle più valide in Italia.

In sessanta anni di storia ha formato migliaia di appassionati e tanti campioni e campionesse e molte e molti di loro sono diventati validissimi istruttori federali pronti a trasmettere agli allievi e allieve della nostra Scuola il loro sapere ma soprattutto la loro passione per il mare ed il vento.

Non appena arriverà il via libera il Circolo Nautico Loano ha anche programmato alcune giornate di invito a conoscere la vela ed il windsurf con prove gratuite. Le date saranno comunicate appena possibile.

Nel video, un report storico fotografico che illustra l’attività del circolo e dei suoi atleti negli ultimi anni: un valido incentivo a praticare lo sport della vela.