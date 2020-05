Si celebra oggi la Giornata internazionale dell’Ostetrica

Savona. Il 5 maggio, in tutto il mondo, si festeggia proprio la Giornata internazionale dell’Ostetrica e quest’anno il tema proposto dall’International Confederation of Midwives per celebrare il lavoro delle ostetriche in tutto il mondo è “Ostetriche con le donne: celebrare, dimostrare, mobilitare, unire. Il nostro tempo è adesso!”.

Il 2020 è stato proclamato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità l’anno degli infermieri e delle ostetriche. Finora non è stato un anno molto fortunato a causa della diffusione del Covid-19 e questa professione viene spesso dimenticata di essere menzionata tra quelle attive nell’emergenza in corso.

L’Ordine interprovinciale della Professione di Ostetrica di Savona e Imperia ha deciso di festeggiare questa giornata con le donne, i neonati e le loro famiglie, senza scendere in piazza, ma restando a casa quest’anno, distanti ma uniti dalle piattaforme social. Oggi, martedì 5 maggio, viene pubblicato sulla pagina Facebook dell’ordine un video sul ruolo dell’ostetrica per valorizzare il silenzioso ma importante ruolo che svolge accompagnando le donne in ogni fase della vita, anche, ma non solo, al tempo del Covid-19; il video è stato realizzato grazie alla collaborazione di ostetriche ed ostetrici ospedalieri, consultoriali, libero professioniste delle province di Savona e Imperia.

Inoltre già da giorni è attiva una campagna social indetta dall’ordine per permettere alle famiglie stesse di essere attive, postando foto o raccontando la propria esperienza con l’ostetrica in qualsiasi fase della vita su Twitter, Instagram, sul profilo Facebook, con gli hashtag #midwives2020 e #grazieostetrica, e taggando la pagina Facebook Ordine Interprovinciale delle Ostetriche di Savona e Imperia.