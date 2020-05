Settebello, due mesi di allenamenti a Siracusa: tra i convocati quattro atleti della Rari Nantes Savona

Savona. Da Camogli e Roma, i campioni del mondo raggiungono la Sicilia per proseguire gli allenamenti ripresi dopo lo stop forzato.

Domenica 31 maggio si concludono i raduni contingentati in Liguria e nel Lazio; da mercoledì 3 giugno la squadra nazionale di pallanuoto guidata dal commissario tecnico Alessandro Campagna, in conformità alle vigenti disposizioni legislative che hanno consentito la ripresa degli allenamenti individuali degli atleti di interesse nazionale, continuerà l’allenamento collegiale a Siracusa, presso la Piscina Caldarella, fino a sabato 25 luglio.

I convocati sono ventitré. Tra di essi Campopiano, attuale giocatore della Rari Nantes Savona, i nuovi arrivati in biancorosso Fondelli, Massaro e Bruni, oltre a tre atleti di scuola savonese, ovvero Damonte, Aicardi ed Alesiani.

Ecco l’elenco, nel quale viene indicata la squadra di appartenenza nella stagione in corso, che in alcuni casi cambierà nella prossima annata sportiva. Niccolò Figari, Nicholas Presciutti, Marco Del Lungo, Giacomo Cannella, Jacopo Alesiani (AN Brescia), Andrea Fondelli, Edoardo Di Somma, Stefano Luongo, Pietro Figlioli, Matteo Aicardi, Alessandro Velotto, Gonzalo Oscar Echenique, Vincenzo Renzuto Iodice, Francesco Massaro (Pro Recco), Lorenzo Bruni, Gianmarco Nicosia, Luca Damonte, Vincenzo Dolce (Sport Management), Matteo Spione, Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Eduardo Campopiano (nella foto) (Rari Nantes Savona), Luca Marziali (CN Posillipo), Michael Bodegas (CNA Barceloneta).

Con il commissario tecnico Alessandro Campagna, nello staff ci sono il team manager Alessandro Duspiva, l’assistente tecnico Amedeo Pomilio, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Luca Mamprin, il preparatore atletico Alessandro Amato ed il preparatore dei portieri Goran Volarevic.