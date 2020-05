Serie C, Sabazia Pallavolo: il nuovo allenatore è Alberto Andreis

Vado Ligure. Lo stop causato dal Coronavirus sta terminando e la Sabazia Pallavolo guarda avanti con fiducia e ottimismo. Il team vadese è stato protagonista nello scorso campionato di Serie C maschile, lottando a lungo per il primato e trovandosi, al momento dello stop, in terza posizione con 32 punti.

Nella prossima stagione la Sabazia avrà un allenatore diverso: Mario Barigione è approdato alla Serteco Volley School in Serie B2 femminile; il suo posto verrà preso da Alberto Andreis.

“Intanto vogliamo ringraziare Mario Barigione per questi due anni trascorsi insieme, importantissimi per la nostra società e per la crescita di tutto il settore. In bocca al lupo Mario per il nuovo prestigioso incarico” dicono i dirigenti della società vadese.

“E poi – proseguono – siamo orgogliosi di annunciare che dall’anno prossimo avremo con noi Alberto Andreis, campione di Francia 2018/2019 come aiuto tecnico allenatore e preparatore atletico del Racing Club de Cannes nella Ligue A“.

“Potremmo elencare la già lunghissima, nonostante la giovane età, carriera di allenatore e responsabile tecnico ma riteniamo che basti solo questo come presentazione. Andreis avrà la guida della nostra Serie C regionale e nel dargli il benvenuto gli auguriamo un sereno e proficuo lavoro con i colori della nostra società. Non finisce qui – concludono -: si riprenderà come prima, anzi più forti di prima”.