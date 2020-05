Scuole Albenga, accorpamento Carenda-Campochiesa: le minoranze scrivono al dirigente scolastico

Albenga. “Formuliamo la presente per essere portati a conoscenza, nella nostra qualità di consiglieri di opposizione del Comune di Albenga, del piano di ridimensionamento delle classi prime della scuola primaria del Suo Istituto Comprensivo e in particolare della scuola di Carenda e di Campochiesa, per il prossimo anno scolastico”. A parlare, in una nota congiunta indirizzata al dirigente scolastico, sono in consiglieri di minoranza ingauni Calleri, Ciangherotti, Minucci, Porro e Tomatis.

Spiegano gli esponenti dell’opposizione:”Ci è, infatti, giunta notizia in merito alla probabilità di un accorpamento della prima elementare della scuola Carenda a favore della primaria di Campochiesa”.

“Vorremmo, pertanto, approfondire la questione. Restiamo in attesa di riscontro urgente alla presente per concordare poi eventuale appuntamento” concludono.