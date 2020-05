Pietra Ligure. E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questo pomeriggio in via al Soccorso a Pietra Ligure.

Secondo quanto accertato, intorno alle 17.45 uno scooter con a bordo padre e figlia (minorenne) ha sbandato ed è andato a sbattere contro un muro laterale. I due passeggeri sono caduti violentemente a terra.

di 6 Galleria fotografica Scooter sbanda e va a sbattere contro un muro a Pietra Ligure









Sul posto sono subito intervenuti i volontari della croce bianca di Borghetto e della croce bianca di Borgio Verezzi insieme agli operatori del 118.

Per fortuna padre e figlia non hanno riportato ferite particolarmente gravi: entrambi sono stati trasferiti al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo per le cure del caso.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di prassi.