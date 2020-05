Savona, un incontro di preghiera multireligiosa per rendere omaggio alle vittime del Covid

Savona. Domenica 7 giugno, alle ore 10,30 a Savona, presso la chiesa della parrocchia Sacro Cuore, sita in corso Colombo 22, l’Associazione Usei (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia) in collaborazione con il Centro Studi Ecumenico e per il dialogo Interreligioso G. Bof-G. Delfino Diocesi Savona-Noli, invita la cittadinanza italiana e straniera all’incontro di preghiera multireligiosa.

“Assieme ai rappresentanti delle diverse religioni cittadine, delle forze politiche e sociali, delle associazioni laiche e religiose – spiegano i promotori dell’iniziativa -, questo incontro ha il proposito rendere un postumo omaggio alle vittime in Italia e all’estero della pandemia dovuta al Covid-19 ed intende essere un momento di raccoglimento spirituale nel quale ogni fede possa esprimere i propri sentimenti riguardanti ai defunti delle proprie comunità di appartenenza”.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 3405697481 oppure scrivere a info@usei.it o via WhatsApp al 3475705473.