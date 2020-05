Savona, torna al 3° posto il complesso del San Giacomo nella classifica dei “Luoghi del Cuore” del FAI

Savona. “Da tre giorni il San Giacomo di Savona è in alte posizioni nella classifica dei ‘Luoghi del Cuore’ FAI ed oggi è tornato al terzo posto e tra la città di Bergamo e castello di Sammezzano, concorrendo con altri monumenti molto più conosciuti”. A dichiararlo Michele Salvatore, presidente dell’associazione Amici del San Giacomo di Savona ODV.

“Usciamo dalla cronaca cittadina e stiamo diventando una caso nazionale perchè il nostro alto numero di voti desta curiosità per una associazione piccola e di provincia – continua Salvatore – Siamo quasi a 600 voti. Ringraziamo per l’entusiasmo e la mole di voti che ci fanno capire come i savonesi vogliono salvare il San Giacomo dal degrado, restituendogli il giusto decoro a 550 dalla costruzione”.

“L’obiettivo minino – fa sapere il presidente dell’associazione – sono 2000 voti per poter chiedere un contributo di 5000 euro al FAI. Briciole, ma utili per noi che vogliamo aprire l’abside alle visite turistiche”.

“L’associazione Amici del San Giacomo di Savona ODV ha messo 2500 euro di proprie finanze per pulire e sistemare il sagrato del San Giacomo grazie a un bando della fondazione De Mari – conclude Michele Salvatore – Zero contributi economici dal Comune, ma soldi dell’associazione”.

Infine, il presidente invita a votare tramite questo link il San Giacomo per poter aprire l’abside alle visite.