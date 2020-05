Savona. “Sono terminati i lavori di permealizzazione della pavimentazione di tutti i vialetti del parco di Viale Dante Alighieri al Prolungamento a mare a Savona nei pressi del tempietto Boselli”.

A comunicarlo il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio che afferma: “L’opera è utile al fine di mitigare l’impatto delle precipitazioni piovose sul quadrilatero di corso Mazzini, via Giudobono, via XX Settembre e via Bellori: zona da sempre soggetta ad allagamenti”, in particolare nei mesi autunnali (qui un video dello scorso novembre dove si può notare un allagamento diffuso che ha interessato le strade cittadine intorno via Guidobono, mentre qui le immagini di come l’allerta rossa dell’ottobre del 2019 abbia provocato un ulteriore allagamento nella medesima zona).

Foto 2 di 2



“Grazie allo speciale materiale drenante utilizzato, l’acqua verrà assorbita e, quindi, trattenuta nei camminamenti del parco” spiega la prima cittadina savonese.

I lavori sono iniziati a ottobre 2019 e sono stati interamente finanziati con un importo totale di 112 mila euro, dalle risorse Interreg Marittime (IT-FR), nell’ambito del progetto ADAPT per la prevenzione degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici.