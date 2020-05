Savona, spiagge libere “chiuse” anche dopo il 18 maggio: resta divieto di accesso

Savona. Arenili a Savona off limits anche dopo il 18 maggio, ma solo per quanto riguarda le spiagge libere. È questa la novità che arriva direttamente dal Comune savonese e resa nota attraverso una nuova ordinanza sindacale.

Mentre prima del 18 maggio resta valido il precedente provvedimento, che vieta “accesso e stazionamento sull’intero arenile”, da lunedì prossimo i divieti resteranno tali, ma solo per le porzioni di spiaggia libera.

“Le rigide regole comportamentali dettate per gli stabilimenti balneari, con recenti linee guida Inail, appaiono ancor più di difficile applicazione all’interno delle spiagge libere e dette regole non possano essere oggetto di controllo con oneri a carico del Comune”, si legge nel documento.

“Dal 18 maggio, dunque, – si legge ancora, – e sino a diverse contrarie disposizioni, è confermato il divieto di presenza e di spostamento di persone fisiche su tutte le spiagge libere del Comune, con conseguente divieto di accedere a detti arenili, fatto salvo l’accesso: per le attività lavorative, consentite ai sensi della vigente normativa; per le attività sportive acquatiche, ovvero: wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, nuoto sportivo”.

“Per quanto riguarda lo sport, esclusivamente in modalità individuale, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 (due) metri; in tal caso la permanenza sull’arenile dovrà essere limitata allo svolgimento delle attività preparatorie a quelle sportive per il raggiungimento dello specchio acqueo”.