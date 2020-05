Savona si mobilita per salvare la chiesa e il convento medievale del San Giacomo

Savona. Sono numerosi i savonesi che hanno risposto all’appello dell’associazione “Amici del San Giacomo di Savona” per recuperare dal degrado la chiesa e il convento medievale di San Giacomo.

“Cogliamo l’occasione, – hanno dichiarato, – per ringraziare chi ha aderito alla creazione di questo spot per la campagna nazionale ‘Luoghi del Cuore’ del Fondo Ambiente Italiano”.

“Stiamo assistendo ad una mobilitazione di massa dei cittadini savonesi che si sono uniti per ‘tifare’ uno dei luoghi più importanti della storia che necessita di un intervento immediato, senza dividersi in sterili campanalismi, ma unendosi”.

“Il San Giacomo, in meno di una settimana, ha sorpassato i mille voti e stiamo iniziando ad intravedere uno spiraglio di speranza”, hanno concluso.

Il video in questione è stato realizzato da Gabriele Cordì, che ha affermato: “Ringrazio in particolare Michele Buzzi e il consiglio direttivo dell’associazione ‘Amici del San Giacomo’ per avermi aiutato in questa piccola, ma significativa impresa”. Ecco il link del video: https://www.facebook.com/583068471857502/posts/1568034586694214/?vh=e&d=n