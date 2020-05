Savona. Si sono scontrate all’altezza del lungomare Matteotti, a Savona, le due vetture coinvolte nell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi.

La dinamica del sinistro, attualmente, non è stata ancora resa nota. Secondo le prime informazioni, tuttavia, l’impatto non avrebbe causato gravi conseguenze per i conducenti dei due mezzi.

Foto 2 di 2



Sul posto per verificare la situazione sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Savona. Al momento il traffico sulla via Aurelia in direzione Albisola è bloccato in attesa che i veicoli incidentati vengano rimossi dalla carreggiata.

Aggiornamenti in corso.