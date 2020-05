Savona, scontro moto-bici nei pressi della rotonda di corso Ricci: soccorsi mobilitati

Savona. Incidente stradale, in centro Savona, una manciata di minuti prima delle 13. Il sinistro ha visto coinvolte una moto e una bici e si è verificato in prossimità della rotonda di corso Ricci, in direzione Santuario.

Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma l’impatto è stato piuttosto violento e entrambi i conducenti sono rimasti feriti ma, per fortuna, non in modo grave.

Immediato è scattato l’allarme e la chiamata al 112. Repentino l’arrivo di due ambulanze della croce bianca di Savona. I militi, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato entrambi, in codice giallo, all’ospedale San Paolo di Savona.