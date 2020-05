Savona. Un’automobile e uno scooter si sono scontrati, questo pomeriggio, in via IV Novembre (all’angolo con via Venezia) a Savona.

Secondo quanto riferito, il centauro, un uomo di 64 anni, non avrebbe rispettato la precedenza e sarebbe andato a schiantarsi contro la vettura.

Sul posto, oltre ad una volante della Polizia di Stato, sono subito intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona e l’automedica. L’uomo, sveglio e cosciente, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.