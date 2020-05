Savona, salta la tradizionale festa di Santa Rita: supplica alla Santa per liberarci dalla pandemia

Savona. Venerdì 22 maggio nel quartiere dell’Oltreletimbro non si svolgerà la tradizionale festa in onore di santa Rita, ricorrenza amatissima dai savonesi.

“Purtroppo è molto triste, ma la scelta è stata unanime e condivisa fra l’Arciconfraternia della Santissima Trinità, don 3 Germano Grazzini, parroco di san Paolo, e padre Giorgio Andronic della comunità ortodossa – spiega a “Il Letimbro” Milly Venturino, priore delle “cappe rosse” – la pandemia che ha travolto tutto il mondo intero provocando morti e sofferenza, stravolgendo le nostre vite, certezze e abitudini ci priva anche di questo momento di gioia”.

“L’impossibilità di ritrovarci fisicamente nella cappella a lei dedicata, non impedisce di unirci spiritualmente alle 12 di venerdì prossimo 22 maggio per recitare la supplica e chiedere al Signore, per intercessione della Santa dell’impossibile, una benedizione particolare per gli ammalati, per gli operatori sanitari e per l’intera umanità – conclude Venturino – non ci resta altro da fare che metterci in obbedienza, come fece la nostra amata Santa durante la sua vita e pregare Cristo, unica fonte di salvezza, di perdono e misericordia, perché ci liberi da questa pandemia mortale per poterci ritrovare insieme, il prossimo anno, ricchi di fede e riconoscenza”.