Savona, Saccone (FdI) lancia una settimana di “spesa sospesa” per i gatti

Savona. Una “spesa sospesa” per i gatti del savonese: a lanciarla è la consigliera comunale Simona Saccone, esponente di Fratelli D’Italia. Una iniziativa arrivata, spiega, “a seguito di numerose richieste di aiuto da parte delle volontarie che si occupano di accudire i gatti delle colonie nel savonese” e realizzata grazie alla disponibilità del negozio Miao Bau in via San Michele.

Coinvolte anche altre realtà legate al partito: la Onlus Federanimali (associazione fortemente voluta dal capogruppo di FdI a Genova Alberto Campanella), Destra Sociale (associazione nazionale affiliata a FdI creata da Luca Romagnoli, ex parlamentare europeo, rappresentata per la Liguria da Giampaolo Pellegrino) e Gabriele Maestrini, creatore del gruppo spontaneo di liberi cittadini “La squadra di amici di Giorgia Meloni a Savona”.

“Le colonie feline – spiega Saccone – hanno visto aumentare la popolazione di quei gatti che a causa del Covid 19 hanno perso i padroni, oppure sono stati abbandonati per ricovero o mancanza di mezzi per il mantenimento”.

La raccolta di cibo per gatti avverrà dal 18 al 25 maggio, “ovviamente senza volontari – chiarisce Saccone – per non creare assembramento e problemi ai proprietari del negozio. Sarà dunque messa una scatola e chiunque può lasciare una scatoletta. Alla fine della settimana la scatola sarà ritirata e con la massima trasparenza portata a chi ci ha chiesto aiuto”.

“Essendo le richieste di aiuto arrivate da più parti e di diversa natura abbiamo pensato di iniziare una serie di aiuti sociali sul territorio a supporto delle esigenze dei cittadini della nostra amata città – conclude – La politica della concretezza è l’unica politica oggi capace di portare un aiuto vero”.