Savona. Questa mattina il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio e l’assessore ai lavori pubblici Pietro Santi hanno fatto un sopralluogo per controllare come proseguono i lavori di sistemazione del verde nei parchi pubblici della città.

Le zone interessate dagli interventi di manutenzione delle aree verdi di questa mattina sono state il Prolungamento a mare e il parco intorno al Tempietto Boselli.

In particolare si è intervenuto sul taglio dell’erba in modo da rendere le aree curate e pulite, in previsione dell’estate.