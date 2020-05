Savona, “Premio scuola digitale”: ecco i risultati dell’evento “a distanza”

Savona. La settimana scorsa si è tenuto l’evento “a distanza” del Premio scuola Digitale, organizzato dall’IIS “Boselli-Alberti” di Savona in qualità di scuola capofila provinciale per le attività relative al Piano Nazionale Scuola Digitale (Pnsd).

Sono state selezionate da un’apposita giuria come scuole vincitrici della fase provinciale e che parteciperanno alla fase regionale del premio, le seguenti scuole: sezione scuole di primo grado (primaria e scuola “media”): I.C. “Andora-Laigueglia” con il progetto “Le api e il miele di Andora”; sezione scuole secondarie di secondo grado iis “Ferraris Pancaldo” con il progetto “Cicerone”.

Otterranno dei finanziamenti da spendere in tecnologie digitali le seguenti scuole classificatesi al secondo e terzo posto nelle due sezioni del premio: secondo e terzo classificato tra le scuole di primo grado ist. comprensivo Albenga 1 col progetto tre…due…uno…zero; istituto comprensivo di Pietra Ligure col progetto “coding e robotica”; secondo e terzo classificato tra le scuole di secondo grado IIS “Boselli-Alberti” con il progetto “Studio per la valorizzazione del complesso del San Giacomo di Savona”; IS “G. Galilei Aicardi”di Alassio con il progetto “Alassio Street Food-Sapori di Alassio”.

“E’ stata una bellissima occasione per far emergere idee innovative elaborate dal varie scuole della Provincia – spiegano dall’amministrazione comunale savonese -. Complimenti a tutti, studenti e docenti, per la qualità dei progetti presentati! Grazie anche per aver risposto con entusiasmo alla sfida di partecipare ad una versione “a distanza” dell’evento dopo che quello in presenza, previsto per il 27 febbraio scorso al Priamar, era stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria. Possiamo davvero dire che il Premio è diventato più ‘digitale’ che mai!”.