Savona, liceo scientifico e istituto Pertini uniti per il progetto di orientamento “Science and Latin Lovers”

Savona. Si sta svolgendo in questi giorni, in modalità on line, il progetto “Science and Latin Lovers“, che vede la collaborazione tra l’istituto comprensivo Sandro Pertini Savona 2 (classi 2C e 2F) e il liceo scientifico Orazio Grassi, nel percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Il progetto si propone di orientare gli alunni della scuola secondaria di primo grado alla scelta della scuola superiore, in particolare, il liceo scientifico illustra la specificità delle due opzioni: tradizionale (con il latino) e Scienze applicate (con i laboratori di scienze e informatica) attraverso attività ludico-didattiche, ideate e gestite dagli alunni della classe quarta D del liceo Grassi.

I liceali, usando le nuove tecnologie e l’ausilio di Meet, realizzeranno delle brevi lezioni di scienze e fisica – attraverso giochi, piccoli esperimenti – e di latino, insegnando alcune espressioni ancora oggi comuni della lingua latina, modi di dire come “carpe diem”, “cum grano salis”, “in vino veritas” e vocaboli che si trovano nel linguaggio scientifico (ad esempio virus). Gli studenti della scuola secondaria di primo grado potranno inoltre porre domande, approfondire tematiche e confrontarsi apertamente con i compagni più grandi.

Il progetto prevede l’utilizzo delle nuove tecnologie come veicolo comunicativo e innovativo dal punto di vista didattico: “Ci si aspetta che gli studenti della scuola media siano più motivati e consapevoli delle loro scelte future e quelli del liceo imparino a trasmettere le loro conoscenze con creatività e mezzi innovativi” affermano gli organizzatori.

Gli incontri, in modalità on line, che vedono coinvolti i docenti di lettere e di matematica dei due istituti, sono previsti tra aprile e maggio.