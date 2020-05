Savona, la Banda Forzano organizza un video-concerto per suonare “distanti, ma uniti”

Savona. “La Banda Forzano da sempre accompagna gli eventi più importanti del Comune di Savona: per questo motivo è

con grande piacere che vi inoltro l’invito a partecipare, tramite Zoom, alla presentazione del video realizzato dalla banda”. A comunicarlo l’assessore alla cultura savonese Doriana Rodino.

“In questo difficile momento in cui la socialità limitata influenza anche l’attività musicale della banda, in cui la socialità è proprio sequenza importante del suo DNA, abbiamo pensato di trovare un sistema per ritrovarci, per continuare cocciutamente a suonare insieme, distanti ma uniti – commenta il presidente della Banda Forzano Glauco Desalvo – Da una suggestione, un po’ comune in realtà, di sperimentare un’esecuzione virtuale, è poi nata dal maestro Igor Barra l’idea di realizzare un video che potesse unire quaranta persone in una virtuale sala di musica ancora viva e piena di fermento musicale ed associativo”.

“La colonna sonora di Game of Thrones è parte storica del repertorio della junior Band Forzano – afferma Desalvo – ognuno dei componenti ha suonato a casa propria secondo le indicazioni del maestro. Un lavoro di missaggio audio unito a una fantastica associazione di immagini, il tutto fatto in casa Forzano, ha dato come risultato un video di cui, modestamente parlando, andiamo orgogliosi”.

Per accedere all’evento di sabato 9 maggio alle 11.30 basta collegarsi tramite il seguente link: https://us04web.zoom.us/j/75873554230.