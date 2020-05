Savona, interpellanza per la Squadra Nautica della Questura: ripristino del servizio di controllo in mare e sulle spiagge

Savona. E’ stata presentata questa mattina dal consigliere comunale della Lega Alfredo Remigio una interpellanza per chiedere il ripristino del servizio di controllo in mare sulle spiagge da parte della Squadra Nautica della Questura.

“E’ ormai prossima l’apertura degli stabilimenti balneari per la stagione estiva e sappiamo come i bagni marini siano un ​settore strategico dell’economia nazionale, ​che in provincia di Savona, cira (600) garantiscono ​migliaia di posti di lavoro stagionale. Mettere in sicurezza il litorale attraverso il pattugliamento della ​Squadra Mare​ dell’UPGSP (Squdra Volante) della Questura di Savona è un ottimo strumento per far ​rispettare i divieti e le disposizioni legate all’emergenza sanitaria” afferma l’esponente della Lega savonese.

“Ricordiamo che è stato ​cancellato​ il servizio della ​Squadra Mare ​della locale Questura di ​Savona sul litorale stesso in materia ​di sorveglianza, monitoraggio, prevenzione e contrasto a qualsiasi reato che si verifichi sul demanio o in mare: tale servizio è stato ​sospeso ​dal Ministero dell’Interno alla fine del 2019 senza un ​ovvio o ragionevole motivo ​e che tale opera era prestata da quattro agenti appartenenti alla Polizia di Stato con relative moto d’acqua” aggiunge. “Fino alla fine del 2016 la ​Squadra Mare ​era composta da sedici appartenenti alla Polizia di Stato, ​con relativi gommoni pilotine e moto d’acqua: ora, con l’attuale situazione, la ​Squadra Nautica è assolutamente indispensabile per il monitoraggio della costa e della sicurezza dei bagnanti, in quanto paragonabile al poliziotto di quartiere o a una normale volante della Polizia di Stato”.

“Per questo chiedo al sindaco della città di Savona ​di farsi portavoce con le ​autorità competenti​, affinché il servizio venga riattivato per garantire sicurezza ai nostri concittadini” conclude il consigliere comunale.