Savona, il complesso del San Giacomo tra i “Luoghi del Cuore” del FAI: ecco come votarlo

Savona. Tutto il popolo italiano è chiamato a votare i luoghi della nostra nazione che amano di più e vorrebbero vedere tutelati e valorizzati. Dopo più di due mesi di lockdown, il FAI (Fondo Ambiente Italiano) in collaborazione con Intesa San Paolo è pronto a ripartire lanciando la decima edizione del più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio: “I Luoghi del Cuore“.

La Delegazione FAI di Savona e l’associazione Amici del San Giacomo ODV hanno risposto a questo appello proponendo uno dei luoghi più emblematici della cultura di Savona, la chiesa e il convento di San Giacomo. “Il complesso conventuale, che è sito nell’omonima salita a pochi passi dal centro città, vive nell’incuria da decenni e necessita di un urgente progetto di recupero” fanno sapere dall’associazione Amici del San Giacomo.

“La città ha subito reagito a questa proposta e il San Giacomo è stato catapultato in pochi minuti sul podio dei luoghi del cuore italiani, in una classifica di centinaia di beni paesaggistici e culturali” aggiungono dall’associazione savonese.

“Il censimento dei luoghi del cuore quest’anno nasce in una situazione difficile per il paese e ancora più grave per tutto il settore culturale che risente della crisi generata del Covid – dice Michele Buzzi, capo delegazione Fai di Savona – Siamo stupiti dalla risposta di massa alla nostra proposta del complesso del San Giacomo di Savona che si è subito classificato al terzo posto”.

“Noi come delegazione sosteniamo il progetto del San Giacomo perché è davvero un luogo del cuore di Savona e ricordiamo ai cittadini che c’è tempo fino al 30 novembre per votare”, conclude Buzzi.

Per votare basta accedere al sito del Fai cliccando qui.