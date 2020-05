Savona Half Marathon, nuova data per la sesta edizione: domenica 15 novembre

Savona. La Fidal, ufficialmente, ha annullato tutte le attività fino a domenica 31 maggio. Il mondo dell’atletica leggera guarda con speranza all’attenuarsi dell’emergenza sanitaria; tuttavia, anche per il mese di giugno appare decisamente improbabile poter normare a svolgere le competizioni.

Pertanto le manifestazioni che erano state programmate nel prossimo mese saranno annullate per quest’anno e potranno essere riproposte nel 2021. Oppure, potranno sperare in una nuova collocazione nel calendario del 2020.

Quest’ultimo è il caso della Savona Half Marathon. La sesta edizione, inizialmente prevista per domenica 15 marzo, era stata spostata a domenica 14 giugno. Nel frattempo la situazione è notevolmente migliorata, ma non a tal punto da poter sperare di svolgere l’evento tra venticinque giorni, come programmato.

Pertanto gli organizzatori, con il consenso della Fidal, l’hanno rinviata a domenica 15 novembre.

La giornata podistica vedrà andare in scena tre diverse tipologie di corse: la Half Marathon, sulla distanza di 21,097 chilometri, mezza maratona di categoria Bronze; la Ten 10k sulla distanza di 10 chilometri; la camminata Family Run di circa 5 chilometri. Tutte partiranno da via Paleocapa, dove arriveranno le due gare; la camminata terminerà in piazza Calabresi.