Savona, gli studenti di Itis e Scientifico parlano di Borsellino con lo scrittore Ruggero Cappuccio

Savona. Le attività extra scolastiche non si fermano per l’istituto Ferraris Pancaldo di Savona che ieri, in collaborazione con il liceo scientifico “Orazio Grassi”, ha incontrato lo scrittore Ruggero Cappuccio, autore tra gli altri del libro “Paolo Borsellino: essendo Stato”.

L’appuntamento on-line, organizzato da Monica Pastorino per il liceo e Silvia Fancello per il Ferraris Pancaldo, è stato l’occasione per un confronto con lo scrittore campano che con il suo libro ha messo in luce un Paolo Borsellino sotto una veste interiore: quella dell’uomo prima ancora di essere magistrato.

“Ci sono persone che esercitano una funzione e persone che rivestono un significato. Puoi esercitare una funzione ma non avere alcun significato per nessuno, oppure non esercitare una funzione particolare ma rivestire un significato enorme per qualcuno – ha detto Cappuccio durante l’incontro – Come cambia tutto se si guardano le cose da questa prospettiva. La storia di Borsellino è una storia di sempre, è la storia di un uomo che vede la vita dall’angolo della morte ed è per questo che Paolo Borsellino si esprime con grande lucidità”.

“Sicuramente – commentano dalla scuola – scrivere di un grande uomo con una narrazione lucida e poetica allo stesso tempo, ha consentito ai numerosi studenti dei due istituti savonesi, circa novanta, ma anche ai docenti, di assorbire quello che di bello c’è in un grande uomo che deve essere d’esempio nella quotidianità.

“Occorre smantellare il sistema psichico italiano, quello dei poteri forti che per mantenere lo status quo tentano di risolvere i problemi eccezionali ma non vogliono trovare una soluzione di sistema”.

“Per raggiungere questi obiettivi di cambiamento del sistema occorrono i giovani e sono indispensabili insegnanti che siano costruttori di sentimenti, che lavorino sull’intelligenza delle minoranze e meno sull’ignoranza della massa. Lavorando su piccoli numeri si fa un lavoro preziosissimo” concludono.