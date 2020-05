Savona e apertura spiagge, il sindaco Caprioglio: “Regole certe e risorse per attuare le disposizioni”

Savona. “La nostra amministrazione comunale desidera riaprire le spiagge libere, e per questo aveva immediatamente avviato i lavori di pulizia e ripascimento degli arenili. Ma desidera farlo tutelando la salute pubblica dei suoi cittadini e dei futuri turisti”.

Lo afferma il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio, che interviene sul difficile e delicato tema della riapertura delle spiagge in vista della stagione estiva.

“Tuttavia senza regole certe ai fini della prevenzione del contagio e risorse finalizzate ad attuare queste disposizioni, da parte del Governo e della Regione, sarà impossibile evitare problemi di sicurezza sanitaria e ordine pubblico” aggiunge.

“Stiamo chiedendo ad Anci di farsi portavoce delle nostre istanze presso Governo e Regione”.

“Come amministrazione comunale abbiamo anche scritto ad Autorità di Sistema Portuale affinché ci indichi come vuole agire in quanto al momento non si è ancora espressa”.

“Non è accettabile che ai Comuni arrivino, dall’oggi al domani, richieste governative e regionali di adeguarsi a disposizioni stringenti senze le risorse economiche per attuarle” conclude il primo cittadino savonese.