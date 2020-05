Savona, di nuovo operativi i parcheggi a pagamento: i savonesi si mettono in coda

Savona. Lunghe code sotto il sole per tornare a pagare il parcheggio di Piazza del Popolo. La fase 2, a Savona, prende il via con un gesto quotidiano: il pagamento del biglietto per sostare sulle strisce blu.

Un’abitudine che, per diverse settimane, era stata sospesa a causa del lockdown e che oggi, con l’inizio della nuova fase voluta dal Governo Conte, torna ad essere realtà.

Il nuovo Dpcm, tra i vari aspetti, prevede che, a partire da oggi, lunedì 4 maggio, possono riprendere i servizi di raccolta monete nei parchimetri. Davanti alla possibilità di tornare a recuperare materialmente gli incassi, quindi, il Comune di Savona ha deciso pertanto di ripristinare le tariffe.

