Savona, di nuovo operativi alcuni servizi della “Società Savonese di Storia Patria”

Savona. A partire dal 26 maggio ogni martedì, dalle 15 alle 17, troverete i nostri bibliotecari nella sede sociale di via Pia 14-4. A comunicarlo, in una nota, è la “Società Savonese di Storia Patria”.

“In attesa di riaprire ai soci e utenti della biblioteca, il cui accesso per ora non è consentito – spiegano -, i bibliotecari risponderanno al telefono e alle e-mail, organizzandosi per soddisfare eventuali richieste che dovessero giungere”.

“A presto vederci per riprendere i nostri incontri e tutto quanto è rimasto in sospeso” concludono.