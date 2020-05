Savona. Sono stati consegnati questo pomeriggio due tablet al reparto Ostetricia dell’ospedale San Paolo di Savona.

I due strumenti – donati dal Circolo III° del PD di Savona e consegnati da una delegazione al direttore della S.C. Ostetricia e Ginecologia e neo direttore del Dipartimento Materno Infantile, il dottor Eugenio Volpi – consentiranno di avvicinare, anche se virtualmente i due genitori al piccolo nato, sia nel momento della nascita che nelle ore successive durante il ricovero.

Nel reparto di Savona, da inizio anno, i parti sono stati 227 di cui 3 di pazienti Covid-19 positive che sono state gestite nel reparto adibito ai contagiati (completamente separato dall’Ostetricia) per garantire la massima sicurezza alle pazienti.

In questo periodo di emergenza ai papà non è stato consentito di assistere direttamente al parto a causa delle misure per il contenimento del contagio e in alcuni casi è stato possibile coinvolgerli solo utilizzando il cellulare. Prossimamente – fanno sapere dall’Asl2 – a seguito delle recenti direttive dell’assessorato alla salute della Regione Liguria anche presso i reparti di ostetricia si procederà in modo che i papà possano nuovamente accedere alla sala parto, secondo le indicazioni fornite da A.Li.Sa, nei casi previsti e condivisi a livello regionale, adottando tutte le misure di sicurezza e prevenzione necessarie.

I nuovi device permetteranno inoltre a tutte le pazienti di avere un contatto anche con i parenti, compresi i nonni, che devono stare ancora lontani dai piccoli nati e dalle loro mamme.