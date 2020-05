Santuario dei cetacei, branco di delfini incanta la Riviera a pochi passi dalla spiaggia di Finale

Finale Ligure. Sole caldo in alto nel cielo, mare piatto come una tavola e tursiopi (anche conosciuti come delfini dal naso a bottiglia) che “danzano” letteralmente sull’acqua, a pochi passi dalla riva.

Potrebbe sembrare la descrizione di un bellissimo dipinto, ma si tratta, in realtà, dello spettacolo naturale al quale ha assistito, questa mattina, il gruppo Pelagos L.N.I., nel mare della nostra Riviera.

“Alle 7.30 circa, – hanno fatto sapere, – appena usciti dal porto San Donato di Finale Ligure e sino all’isola Gallinara, siamo stati ‘accompagnati’ da un grosso branco di magnifici tursiopi, che nuotavano da levante verso ponente, vicinissimi alla battigia”.

“Abbiamo notato molte mamme tursiopi con i loro cuccioli. Uno di questi aveva la pinna dorsale piegata ed un altro come se avesse una doppia pinna sul dorso. Uno di questi è stato osservato da noi durante gli anni scorsi, più o meno, nel medesimo tratto di mare”, hanno concluso.