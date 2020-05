Sanificazioni, esposto in Procura. Codacons: “Truffe a danno di esercenti, imprese e condomini”

Savona. “Il settore delle sanificazioni rappresenta un vero e proprio ‘Far west’, dove si stanno verificando in questi giorni anche in Liguria speculazioni e truffe a danno sia di esercenti e attività, sia dei cittadini”. A denunciarlo il Codacons, che ha presentato oggi un esposto alle Procure della Repubblica di Savona, Genova, Imperia e La Spezia.

“Come noto, – hanno proseguito dal Codacons, – le nuove disposizioni sulla Fase 2 prevedono l’obbligo di sanificazione per una moltitudine di ambienti, una situazione che ha generato il caos in tutta Italia, con prezzi folli richiesti a imprese, condomini e negozi vari, e tariffe che arrivano fino 25 euro al metro cubo a fronte di listini attorno a 1,5 euro al metro cubo del periodo pre-Covid. L’obbligo di sanificazione ha poi moltiplicato il numero di aziende che si sono improvvisate ‘specializzate’ nel campo, e che promuovono interventi di sanificazione pur non essendo dotate di alcuna autorizzazione in tal senso”.

“Vere e proprie truffe che sfruttano l’emergenza e i nuovi obblighi in capo ad esercenti e commercianti, e che realizzano manovre speculative a danno della collettività”, hanno proseguito.

Per questo motivo il Codacons ha presentato un esposto alle Procure chiedendo “di avviare una task force sul territorio regionale alla luce delle possibili manovre fraudolente e speculative nel settore delle sanificazioni e che realizzano i reati di frode in commercio, truffa aggravata, e pratiche commerciali ingannevoli e scorrette”.

E “per venire incontro alle esigenze di esercenti, negozi, imprese e condomini”, il Codacons ha anche “invitato le aziende operanti in Liguria nel settore della sanificazione a siglare convenzioni con l’associazione, volte a garantire correttezza e prezzi calmierati ed escludere dal mercato gli operatori scorretti. Già nel Lazio una prima ditta specializzata ha siglato in tal senso un accordo con il Codacons. Tutte le imprese interessate possono contattare l’associazione alla mail info@codacons.it o al numero 89349966 e saranno inserite in un apposito elenco pubblicato sul web”, hanno concluso.