San Giorgio Sport Show, annullata l’edizione 2020

Albenga. Un altro evento alza bandiera bianca di fronte all’emergenza legata al Coronavirus e quest’anno non andrà in scena. L’edizione 2020 del San Giorgio Sport Show è stata annullata.

La manifestazione si sarebbe dovuta svolgere dal 17 al 21 giugno, come di consueto a San Giorgio d’Albenga. “Al termine di una lunga riunione con il parroco di San Giorgio- dichiarano l’organizzatore della manifestazione Riccardo Bilotti e il delegato provinciale Coni Roberto Pizzorno -, è stato deciso, con estrema sofferenza, l’annullamento dell’edizione 2020 per questo stato di incertezza e precarietà sanitario e normativo, che non permettono una previsione attendibile circa lo svolgimento della manifestazione”.

“Inoltre – proseguono – la decisione è stata presa al fine di garantire l’incolumità sanitaria dei partecipanti e del pubblico. L’arrivederci è per il prossimo 2021; con l’impegno di tutti svolgeremo una grande manifestazione che ci faccia dimenticare questo brutto evento che stiamo vivendo”.

La 22ª edizione del San Giorgio Sport Show si terrà dal 16 al 20 giugno 2021.