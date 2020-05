Celle Ligure. Disagi a Celle Ligure lungo la via Aurelia, nel rettilineo Pecorile, al confine con Albisola Superiore, per la rottura improvvisa di una tubazione dell’acquedotto comunale. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, a seguito di un allagamento nel tratto del collegamento stradale interessato, che ha costretto alla chiusura di una corsia di marcia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre a personale Anas, tecnici di Iren, la società che ha in gestione l’acquedotto cellese, e la polizia locale che sta regolando il traffico viario.

Il danno pare abbastanza grave, considerando anche la quantità d’acqua che si è riversata sulla carreggiata.

In questo momento è ancora in corso un sopralluogo per valutare l’entità della rottura e vedere l’intervento di riparazione e/o sostituzione della tubazione. Per il momento la viabilità nel tratto di Aurelia rimane a senso unico alternato.