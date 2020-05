Riviera Beach Volley, domenica sera una diretta streaming con campioni e staff

Finale Ligure. Oltre ottocento beachers, trentadue campi e un’arena in piazza da 160 tonnellate di sabbia. In programma, oltre alla consueta competizione amatoriale, anche un B12000 federale con i migliori atleti d’Italia. Tutto, però, è stato annullato, come ogni altro evento in questo difficile periodo.

Anche la decima edizione del Riviera Beach Volley di Finale Ligure, raduno di beach volley ormai stabile nella top four degli eventi amatoriali nazionali, è stata sospesa a causa dell’emergenza Covid-19. Era previsto per questo weekend, dall’8 al 10 maggio. I promoter RBV Alessio Marri e Irene Apicella hanno deciso di far vivere l’evento tramite una diretta streaming in onda sulla pagina Facebook Riviera Beach Volley alle ore 21 di domenica 10 maggio.

Con la conduzione di Fabrizio “Bitto” Di Paolo, speaker ufficiale di innumerovoli tappe del campionato italiano assoluto e World Tour, e Giovanni Cristiano, giovane e talentuoso radiocronista sportivo, saranno moltissimi gli ospiti: campioni, staff, rappresentanti istituzionali e sponsor.

Si partirà dal vicecampione italiano assoluto Davide Benzi, atleta genovese RBV nel 2019. Oltre ad aver sfiorato il tricolore in un’appassionante finale terminata solo al terzo set, in coppia con Paolo Ficosecco, ha partecipato anche alle finali FIVB di Roma. La parola poi a Giulia Toti, campionessa italiana 2019 e vincitrice con Jessica Allegretti del B1 2000 di Laigueglia organizzato dal Riviera nell’aprile 2019 e sospeso nel 2020. A seguire la coppia Abbiati-Andreatta, la più titolata nelle manifestazioni RBV e autrice dal 2017 un’evoluzione che l’ha portata sui grandi palcoscenici internazionali con ottimi risultati.

Saranno presenti i protagonisti del dietro le quinte dell’organizzazione RBV. Walter Musumeci, fondatore con Stefano Massucco della piattaforma gestionale tecnica Bevolley.IT, Luca Fazio e Virginia Casella, responsabili del Riviera Beach Volley Tribe, circuito federale realizzato in collaborazione con Roberto Garrone e Daniele Gazza che ha prodotto oltre venti tornei estivi.

La serata, gestita grazie al contributo tecnico di Jacopo Chiappello di Gestionedigitale.it, preannuncia anche la partecipazione di Tommaso Dotta, ideatore di Problemi di Volley, la pagina social riguardante la pallavolo più seguita in Italia. “Dare vita ad una serata come questa – spiega Alessio Marri, direttore tecnico di Riviera Beach Volley ASD – nasce con l’intenzione principale di ringraziare tutte le persone che hanno contribuito in modo fondamentale alla nascita e all’evoluzione del nostro evento”.

Tantissimi infatti i volontari invitati a parlare della propria esperienza nello staff. E non solo, saranno infatti anche presenti l’assessore al turismo del comune di Finale Ligure, Claudio Casanova, che ha fin da subito creduto nella manifestazione, e il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, che ha sposato la realizzazione di eventi federali RBV fino a sedici campi per valorizzare lo splendido arenile del suo borgo. Anche alcuni partner commerciali d’eccezione parteciperanno all’iniziativa: Eugenio Ceravolo, responsabile marketing Mizuno, Renato Berruti, rappresentante Menabrea, Francesco Mistri di Scorpion Bay e Massimiliano Stefini, responsabile produzione Far-Reti. Non mancheranno le sorprese, con partecipanti storici della manifestazione a intramezzare i contributi dello staff.

“Per chi conosce poco il mondo del beach volley – racconta Irene Apicella, presidente RBV – sarà una serata divertente per comprendere quanta passione e sana goliardia si celi dietro a questo magnifico sport”.

Per connettersi basterà collegarsi con la pagina Facebook Riviera Beach Volley e sintonizzarsi sulla diretta che andrà in onda dalle ore 21 alle 23 di domenica 10 maggio e vedrà un passaggio di consegne al microfono ad un altro storico duo che sui campi di Finale tiene il tempo a tutte le gare: Massimo Crippa e Piero Gravina.