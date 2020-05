Rifinanziamento area di crisi complessa, Olivieri soddisfatto: “Risultato che premia il lavoro di squadra”

Provincia. “Il nostro Ente accoglie con grande soddisfazione la notizia del rifinanziamento dell’Accordo per l’Area di Crisi Complessa del Savonese, un risultato importantissimo per il Territorio e per la sua valenza trasversale. Infatti, quanto ottenuto, è la conseguenza della gestione attiva e concreta di Tutti gli attori e le parti pubbliche coinvolti: la Regione, i Comuni, la nostra Provincia, i rappresentanti del Territorio in Parlamento, il tessuto imprenditoriale, che ha risposto prontamente, le Rappresentanze di categoria, i Sindacati. Davvero una perfetta sinergia da parte di Tutti. Lo afferma, in una nota, il presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

“Voglio ricordare – continua il presidente – il ruolo fondamentale della Provincia di Savona, cabina di regia in base all’accordo stipulato con il Governo, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Liguria, i Comuni coinvolti nell’Area di Crisi Complessa. Una Provincia che, da subito, ha messo in campo competenze e progettualità, con l’apporto degli Uffici e del Consigliere provinciale delegato, Ilaria Piemontesi che ne ha coordinato le diverse fasi”.

“Oltre alla funzione tecnica è rilevante, e voglio sottolinearlo, il ruolo politico amministrativo che si è concretizzato nello svolgimento di due Audizioni, una a diretta a Roma e, l’ultima, in via telematica. Occasioni nelle quali abbiamo evidenziato il nostro lavoro e assoluta disponibilità ad impegnarci affinché il nostro Territorio possa usufruire di quei finanziamenti necessari alle imprese per ridare impulso al motore economico dell’intera area. Un ringraziamento a Tutti, le sfide, ne sono convinto, si vincono soltanto con il lavoro di squadra” conclude Olivieri.