Riapre la piscina dell’Amatori Nuoto Savona

Dopo una lunga pausa forzata, abbiamo il piacere di annunciare che il prossimo lunedì 1 giugno l’impianto dell’Amatori Nuoto Savona sarà nuovamente aperto al pubblico.

Il Covid-19 ha profondamente cambiato il nostro modo di vivere e di relazionarci con gli altri, pertanto anche in piscina dovremo adottare alcune cautele a tutela di tutti gli utenti, solo con la collaborazione di tutti e nel pieno rispetto delle norme nazionali e della FIN, l’impianto sarà nuovamente fruibile in totale serenità.

Vi invitiamo pertanto ad osservare le semplici regole e le cautele che saranno indicate all’interno dell’impianto, che peraltro non sono nulla di diverso rispetto a quanto ormai siamo abituati a fare nella vita di tutti i giorni.

Per semplicità riportiamo alcune delle precauzioni necessarie per la fruizione dell’impianto:

• Obbligo di indossare la mascherina durante il transito all’interno dell’impianto (ad esclusione della doccia e della balneazione).

• Mantenere sempre la distanza minima interpersonale di 1 metro.

• Al fine di organizzare al meglio gli spazi dell’impianto, nel rispetto delle attuali norme, l’accesso e l’attività di libera balneazione potrà avvenire solo a seguito di prenotazione, in questa prima settimana, al numero 3891476947 a brevissimo avremo a disposizione una App dedicata.

• Al fine di concedere a tutti la possibilità di nuotare, il tempo di permanenza all’interno dell’impianto sarà di un’ora (esempio entrata ore 9.15 uscita 10.15).

• L’atrio sarà destinato al solo transito per l’accesso agli spogliatoi e viceversa per uscire, i percorsi di accesso e uscita saranno segnalati sul pavimento.

• È consentito l’uso delle “macchinette” del caffè, ma la consumazione dei prodotti dovrà avvenire all’esterno.

• Negli spogliatoi troverete i posti contrassegnati per cambiarvi, vi chiediamo di riporre i vostri abiti nella borsa/zaino e poi portarli con voi sul piano vasca.

• È obbligatorio fare la doccia saponata prima dell’entrata in acqua.

Oltre a questi piccoli accorgimenti, che siamo certi osserverete per la sicurezza di tutti, alla riapertura troverete una importante miglioria al servizio offerto, infatti il pubblico in vasca potrà usufruire del “nuoto guidato”; i nostri bagnini, avendo anche conseguito il brevetto da Istruttori o Allenatori, saranno a vostra disposizione per seguirvi durante la vostra attività consigliandovi se lo desiderate e apportando eventuali correzioni al fine di rendere più piacevole la vostra attività natatoria.

Confermiamo che gli abbonamenti stipulati prima della chiusura, saranno fruibili tenendo conto del tempo di stop.

Come noto, l’impianto Amatori Nuoto Savona è totalmente privato e non riceve alcun tipo di contribuzione pubblica. In un panorama già complicato questa crisi ha messo a dura prova l’Amatori che nonostante tutto vuole mantenere un servizio di eccellenza per i suoi utenti. Per questo motivo e al fine di fronteggiare i cambiamenti che la pandemia ha causato, siamo nostro malgrado, costretti ad effettuare una piccola variazione nel prezzo di ingresso, portandolo a € 8.