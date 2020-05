Savona. Giovedì 14 maggio alle 18 viene organizzata una videoconferenza dal titolo “Ripartiamo in sicurezza”, dedicata a tutti gli operatori del sistema commercio moda e calzature, in vista della riapertura del settore prevista per il 18 maggio.

“Finalmente riapriremo le nostre attività, ma con tante incertezze e la speranza di onorare le scadenze accumulate. Non sarà facile: in due mesi è cambiato tanto in noi come clienti e come titolari” commentano da Federmomoda Savona, che invita la cittadinanza ad acquistare nel negozio del proprio paese per aiutarlo a tenere la luce accesa e a sostenere le spese delle aziende del territorio.

Nel corso dell’incontro online sarà presente Massimo Torti, direttore generale di Federmoda, il quale spiegherà le linee guida per la riapertura in sicurezza e contenere il contagio da Covid-19, senza dimenticare di parlare di finanziamenti, liquidità e contributi a fondo perduto.

Sono numerose le criticità di un negozio di abbigliamento: come si devono sanificare gli abiti? Come occorre comportarsi con i camerini? Quali sono le differenze tra sanificazione e igiene? Queste sono solo alcune delle tante domande che i commercianti si pongono di fronte all’ormai vicina data di apertura delle attività connesse al settore moda e calzature. La videoconferenza – fanno sapere da Federmoda Savona – sarà un’occasione per trovare le risposte a tutte e tante altre domande.

Per partecipare alla videoconferenza è opportuno telefonare al numero 3458719782.