Saldi posticipati, al via il primo agosto. Benveduti: “Decisione necessaria”

Regione. La “corsa” ai saldi è posticipata di circa un mese: dal 4 luglio al primo agosto (giorno della nuova partenza). Lo ha annunciato l’assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Andrea Benveduti, dopo l’approvazione odierna della delibera in giunta.

“Ora più che mai, – ha dichiarato, – è necessario adattarci, anche così, a questa nuova situazione, per offrire il massimo sostegno possibile a tutto il nostro tessuto commerciale. Abbiamo accolto favorevolmente le richieste inoltrate dalle associazioni di categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale. Riteniamo sia stata una decisione necessaria sia per i commercianti che per i consumatori”.

“Il blocco della maggior parte delle attività commerciali ha provocato ricadute pesantissime su tutta l’economia ligure, comportando per gli esercenti commerciali una totale assenza di incassi. Spostare di un mese i saldi e concedere al contempo la possibilità di organizzare alcune vendite promozionali, in deroga fino ai quaranta giorni antecedenti i saldi stessi, significa consentire la commercializzazione in tempi consoni di merci e prodotti, non solo relativi alla stagione in corso, ma anche rimasti in giacenza e inerenti la precedente”.

“Ci auguriamo che anche questo provvedimento contribuisca ad un progressivo recupero della normalità, senza commettere l’errore di abbassare la guardia”, ha concluso Benveduti.