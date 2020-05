Regione, nuovo piano per l’orientamento scolastico. L’assessore Cavo: “Vicini a famiglie e ragazzi”

Regione Liguria vicina alle famiglie anche nell’orientamento e nel sostegno al dialogo con i figli in questo momento di emergenza. Il progetto #progettiamocilfuturo, da sempre attivato nelle classi come prosecuzione e anticipazione del salone Orientamenti e in questi mesi proseguito anche a distanza, in queste settimane ha coinvolto centinaia di genitori con una proposta di seminari momenti di aiuto alla scelta, presentazioni di opportunità formative e spazi di confronto sui temi di attualità in questo periodo di emergenza.

Tanti i partner e gli esperti che si mettono a disposizione delle famiglie liguri. L’avvio martedì scorso, con la partecipazione dell’Assessore all’istruzione e formazione Ilaria Cavo, con il seminario “Emergenza Coronavirus – 10 Passi per parlarne con tuo figlio”, che ha visto anche l’intervento di Patrizio Paoletti, presidente dell’omonima fondazione. Tra i temi trattati: trasformare le difficoltà in opportunità, ascoltare e dialogare con i ragazzi.

“Grazie alla disponibilità di Patrizio Paoletti, abbiamo potuto fornire a più di 100 genitori indicazioni chiare e precise per essere accanto a bambini e ragazzi in questa fase di transizione – ha detto l’Assessore – Ringrazio i genitori che stanno prendendo parte numerosi a questi appuntamenti dimostrando una grande voglia di approfondire i temi trattati. In questo periodo così segnato dall’incertezza verso il futuro riteniamo sia ancora più necessario per i genitori, che accompagnano i propri figli nelle sfide per il futuro, essere supportati in un compito tanto impegnativo: Regione Liguria dà il suo contributo a questo compito ed è accanto a famiglie, ragazzi e docenti”.

Questa sera, Giovedì 28 Maggio, si concluderà inoltre la serie di webinar per docenti che #Progettiamocilfuturo ha organizzato in collaborazione con Pluriversum Academy – in collaborazione con un altro partner importante: parteciperà infatti Barbara Falcomer Segretario Generale di Valore D che parlerà di “Educare oltre gli stereotipi e pregiudizi: le barriere nella scelta dei percorsi di studio e lavoro”.

I prossimi appuntamenti in programma per i genitori – sempre alle 18.

3 Giugno – con il patrocinio e l’intervento dell’Ordine degli Psicologi della Liguria – Una nuova normalità! Come gli adolescenti vivono oggi e come vedono il domani? E noi genitori cosa possiamo fare? Una riflessione sulla nuova normalità portata dall’emergenza coronavirus – comprendere il punto di vista degli adolescenti per stare al loro fianco e supportarli.

4 Giugno – Scopri gli Istituti Tecnici Superiori: gli ITS – un percorso post-diploma che occupa più dell’80% degli allievi, ma che è ancora oggi poco conosciuto. Seminario di aiuto alla scelta – per i genitori della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi IeFP

9 e 11 Giugno – In collaborazione con Città Metropolitana di Genova e Ufficio Scolastico Regionale due incontri su “Il progetto di vita e la scelta della scuola: seminario per famiglie di ragazzi rispettivamente con disabilità grave e bisogni educativi speciali”.