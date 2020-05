Regionali Liguria, Alice Salvatore lascia il M5S e si candida col suo nuovo movimento “Il Buonsenso”

Genova. “Intendevo riportare il vero movimento in Liguria, quello di Gianroberto Casaleggio, ma in questi ultimi anni il Movimento 5 Stelle è profondamente mutato, ha subito una mutazione genetica con l’abiura di Beppe Grillo“. E così, con un pesante atto d’accusa, Alice Salvatore – cinque anni fa candidata presidente dei grillini e finora capogruppo in consiglio regionale – annuncia l’addio al M5s e lancia Il Buonsenso, movimento da lei fondato e presieduto, con cui si candiderà alle prossime regionali. Insieme a lei, tra gli altri, il consigliere (ormai ex) pentastellato Marco De Ferrari.

“Il Movimento 5 Stelle è solo un brand, ma se dimentica i contenuti rimane vuoto“, attacca Salvatore. La mossa era già nell’aria nelle ultime ore ed è stata ufficializzata con una conferenza stampa in Regione. Sotto accusa le alleanze di governo, prima con la Lega e poi col Pd, “un’accozzaglia, il partito unico del cemento”. Poi la rinuncia alla “battaglia simbolo, quella sulla revoca delle concessioni autostradali“. Ma il vero casus belli è ovviamente la decisione di allearsi con il centrosinistra vanificando così la sua vittoria sulla piattaforma Rousseau. Una esautorazione che l’ex pupilla di Beppe Grillo non ha digerito, preferendo candidarsi da sola.

Il Buonsenso “presenterà una lista alle imminenti elezioni, ma non è una lista, è un nuovo soggetto politico, un progetto politico di più ampio respiro”. Alice Salvatore sarà la presidente, Marco De Ferrari il suo vice. I punti cardine del programma, già riassunti in un sito web lanciato online stamattina, sono quelli originari del Movimento 5 Stelle: acqua pubblica, piccole e medie imprese, ambiente, mobilità sostenibile, acqua pubblica e scuola pubblica. “Metteremo al primo posto la trasparenza. Chi vorrà essere selezionato e accedere alle istituzioni dovrà essere scelto per attitudine, competenze e carattere”, aggiunge la presidente.